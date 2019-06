Erstmals in Deutschland: FC Bayern testet neues Einlass-System

Der FC Bayern will die neue Technologie "Hexwave" ab Anfang 2020 als erster Bundesligist einsetzen. Das Produkt der kanadischen Firma "Liberty Defense" soll zuerst an zwei oder drei Eingängen in der Allianz Arena getestet werden.

So funktioniert's

Das neue System, das sich noch im Beta-Stadium befindet, ist ein 3D-Radarsystem, das Taschen und Kleidung durchleuchtet und mittels künstlicher Intelligenz verbotene Gegenstände erkennt. So sollen sowohl metallische wie auch nicht-metallische Gefahren - Messe, Waffen oder Pyrotechnik - gefunden werden.

FC Bayern als Pionier in der Sicherheitstechnik

Anbieter "Liberty Defense" will das neue System an ausgewählten Veranstaltungsorten testen. Die Zusammenarbeit mit dem FC Bayern München bezeichnet das Unternehmen als "wichtigen Bestandteil des Entwicklungsprozesses" und als Pionierarbeit in Europa.

Bayerns Sicherheitschef Oliver Meßthaler hofft, dass das Projekt die Sicherheit erhöht und die Besucher entlastet. Nach der Testphase soll über das weitere Vorgehen entschieden werden. Die Kosten sind noch unbekannt.