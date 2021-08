Erster Wettkampftag in Tokio: Einmal Bronze zum Auftakt

Die erste Medaille, die bei den Paralympischen Spielen in Tokio vergeben wurde, ging nach Deutschland. Im Izu Velodrom jubelte Denise Schindler über Bronze. Für Chef de Mission, Karl Quade, ist der Traumstart "eine große Motivation für die nächsten Tage".

Bahnrad: Schindler jubelt über Bronze

Denise Schindler hat bei den Paralympics in Tokio für die erste deutsche Medaille gesorgt. Die 35-Jährige, die in der Nähe von München lebt, holte sich in der Bahn-Verfolgung der Klasse C3 über 3.000 m Bronze.

Goalball: Deutsches Team feiern Auftaktsieg

Die deutschen Goalballer sind mit einem Sieg ins paralympische Turnier gestartet. Das Team um Kapitän Reno Tiede holte sich gegen die Türkei eine 6:4-Erfolg. Zum Artikel

Tischtennis: Deutsches Quartett locker gestartet

Der Viechtacher Thomas Schmidberger ist wie Valentin Baus, Thomas Brüchle und Sandra Mikolaschek auf Kurs. Alle vier Deutschen gewannen ihre Auftaktspiele klar in drei Sätzen und können auf den Einzug in die K.o.-Runde im paralympischen Tischtennis-Turnier hoffen.

Rollstuhlfechten: Schmidt und Tauber verpassen Medaille

Für Maurice Schmidt und Sylvi Tauber hat sich der Medaillentraum nicht erfüllt. Für die beiden Rollstuhlfechter war im Säbel-Wettbewerb nach dem Viertel- beziehungsweise Achtelfinale Schluss.

Schwimmen: Schott und Endrolath schwimmen an Finals vorbei

Die deutschen Schwimmerinnen Verena Schott (Cottbus) und Marlene Endrolath (Berlin) sind im Aquatics Centre in den Vorläufen ausgeschieden. Die zweimalige Weltmeisterin Schott kam auf ihrer Nebenstrecke 50 m Freistil in der Addition der beiden Vorläufe auf Rang zwölf. Die sehbehinderte Endrolath verpasste als 15. das Finale deutlich.

Corona-News

Nach Angaben der Veranstalter wurden am Dienstag (24.08.2021) und am Mittwoch insgesamt drei Sars-CoV-2-Neuinfektionen unter Sportlern festgestellt, die im paralympischen Dorf wohnen. Die Gesamtzahl der Fälle im Zusammenhang mit den Paralympics stieg damit auf 169 an.