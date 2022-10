Erster Sieg für Weinzierl: Club gewinnt in Düsseldorf

Club mit optimalem Start in Durchgang zwei

Der Club kam mit dem gleichen Offensivdrang aus der Kabine wie zum Ende der ersten Halbzeit und war auch gleich erfolgreich. Nach einer Hereingabe von Castrop war Kwadwo Duah zur Stelle und schoss den FCN am zweiten Pfosten im Fallen in Führung (46.) In der Folge hatten die Gäste das Momentum klar auf ihrer Chance und erspielten sich weitere gute Gelegenheiten, konnten diese aber nicht nutzen.

In der Schlussphase drängte die Fortuna auf den Ausgleich, ohne wirklich gefährlich zu werden. So blieb es am Ende beim 1:0 für den Club, der in der Tabelle auf Platz 13 springt.