Erster Saisonsieg: Niederlechner erlöst den FC Augsburg

Im fünften Anlauf hat es endlich geklappt mit dem ersten Saisonsieg für den FCA. Dabei war es am Ende auch ein glücklicher Sieg in einem schwachen Bundesligaspiel, in dem beide Kontrahenten spielerisch enttäuschten. Für den "lucky punch" sorgte in der 80. Spielminute der eingewechselte Florian Niederlechner, der bei dem Treffer aber auch von einem Fehler eines Gladbachers profitierte.