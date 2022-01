Erster Saisonsieg für Rodlerin Geisenberger

Beim Weltcup und EM-Rennen in St. Moritz fuhr Natalie Geisenberger ihren ersten Sieg in dieser Saison ein. Nach Bestzeit im ersten Durchgang gelang ihr im zweiten Lauf die zweitbeste Zeit. Damit fährt die Miesbacherin, die 2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongchang im Einzel und in der Staffel gewinnen konnte, mit Aufwind nach Peking.

Taubitz gewinnt Gesamtweltcup

Julia Taubitz hat zum zweiten Mal in ihrer Karriere den Gesamtweltcup gewonnen und startet mit großen Medaillenchancen bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Die Sportsoldatin aus Oberwiesenthal belegte beim Finale in St. Moritz am Sonntag den vierten Platz und setzte sich damit in der Gesamtwertung gegen ihre stärkste Konkurrentin Madeleine Egle aus Österreich durch.