Erster Saisonsieg für Rodel-Doppelsitzer Wendl/Arlt

Die deutschen Doppelsitzer haben ihren ersten Doppelerfolg in der neuen Rennrodelsaison ausgerechnet in Winterberg perfekt gemacht. Der Eiskanal im Sauerland, der im Februar wegen widriger Bahnverhältnisse von den deutschen Duos boykottiert worden war, bot diesmal bessere Verhältnisse für die favorisierten Teams.

Knapper Vorsprung

Die Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) kamen so zu ihrem ersten Saisonerfolg und gewannen in der Winterberger EisArena vor den Teamkollegen und Weltmeistern Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl). Am Ende trennten die deutschen Duos lediglich vier Hundertstel. Auch das dritte deutsche Doppel Hannes Orlamünder/Paul Gubitz (Zella-Mehlis) kam erneut in die Top Ten und belegte am Ende Rang neun.