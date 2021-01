Erster Saisonsieg für deutsche Biathlonfrauen

Heimsieg in Oberhof: Die deutschen Biathlonfrauen haben das erste Staffelrennen im Weltcupwinter 2020/21 gewonnen. In der Besetzung Vanessa Hinz, Janina Hettich, Denise Herrmann, Franziska Preuß gewann das Team des Deutschen Skiverbands (DSV) mit 17,4 Sekunden Vorsprung vor Belarus. Platz drei ging an Schweden (+35,7 Sekunden).

Der Schlüssel zum Erfolg war die starke Schießleistung: Die DSV-Damen benötigten bei insgesamt 40 Schüssen nur fünf Nachlader und mussten kein Mal in die Strafrunde.

Erster Staffelsieg seit Februar 2019

In den bisherigen beiden Staffelrennen in diesem Winter hatte es für Deutschland bislang nur einmal für das Podium gereicht - bei PLatz drei in Kontiolahti wurde. Der letzte Weltcupsieg war im Februar 2019 beim Weltcup im kanadischen Canmore.

Insgesamt ist es für die deutschen Skijäger in diesem Winter erst der zweite Sieg überhaupt. Zuvor hatte nur Arnd Peiffer bei den Herren im Dezember in Hochfilzen gewonnen.