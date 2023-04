Erster Matchpuck für München: Hager trifft in der Overtime

Wer viermal gewinnt, erreicht das Playoff-Finale. Hauptrundensieger EHC München hatte sich am Donnerstag mit dem 2:2-Serienausgleich zurück gekämpft. Im fünften Spiel der Best-of-seven-Serie holten sich die Münchner am Samstag den ersten Matchpuck. Nur noch ein Sieg fehlt zum Einzug ins Finale.

Die Gastgeber um Trainer Don Jackson gelang ein Traumstart. Vor heimischer Kulisse gingen die Münchner mit dem ersten Torschuss durch Chris DeSousa in Führung und legten schon nach fünf Minuten durch Austin Ortega nach. Wolfsburg antwortete aber sofort und war nach Laurin Brauns Treffer im Spiel. Der Ausgleich gelang den Grizzlys im letzten Drittel. Spencer Machacec pfefferte das Spielgerät ins rechte Eck.

In der Folge lieferten sich der EHC und die Braunbären einen packenden Schlagabtausch mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Dennoch stand es nach 60 Minuten weiter 2:2-Unentschieden. Im ersten Match dieser Serie ging es somit in die Overtime. In der Extraspielzeit markierte Patrick Hager den viel umjubelten 3:2-Siegtreffer (64.).

Das sechste Match findet am Montag (15.15 Uhr) in Wolfsburg statt.