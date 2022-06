Erster Cheftrainer-Posten für Miroslav Klose

Überraschende Neuigkeiten aus Österreich: Der Bundesligist SCR Altach steht kurz vor der Verpflichtung von Miroslav Klose. Das gab der Klub aus Voarlberg am Freitag bekannt, unmittelbar danach brach die Homepage des Vereins unter dem Ansturm der Fans kurzzeitig zusammen.

Der langjährige Bayern-Torjäger Klose wird laut Klub-Mitteilung am Sonntag seinen Vertrag unterschreiben und am Montag offiziell vorgestellt. Zuletzt war der 44-Jährige Co-Trainer bei Bayern München. Er folgt in Altach auf den früheren Bundesligaprofi Ludovic Magnin.

Klose: "Das will ich machen"

"Ich freue mich total auf meine neue Aufgabe hier", sagte der Weltmeister von 2014. "Es war einfach von Anfang an genau dieses positive Gefühl, das ich haben muss, dass ich hier genau richtig bin." Die ersten Gespräche mit den Verantwortlichen seien "so offen" gewesen, "das mir klar war, das will ich machen. Jetzt kann ich es kaum noch erwarten, das Team, die Menschen im Klub und natürlich die Fans kennenzulernen."