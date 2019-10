Erster Bundesliga-Sieg für Heitec Volleys Eltmann

Der Auftakt in die erste Bundesliga-Saison nach zehn Jahren war zäh. Drei Niederlagen in Folge hagelte es für die Heitec Volleys Eltmann. Jetzt gelang dem Team ein erster Befreiungsschlag. Gegen die Helios Grizzlys aus Giesen gewann Eltmann mit 3:0.

Verdienter Sieg für Eltmann

Rund 1.100 Zuschauer waren in die 25 Kilometer entfernte "Brose-Arena" nach Bamberg gekommen. "Wir haben Volleyball gespielt und unsere Nervosität abgelegt", resümiert Eltmanns Manager Rolf Werner. Es sei ein "heißer Kampf" gewesen, aber Eltmann habe verdient gewonnen.

In der Tabelle konnte das Team durch den Sieg die rote Laterne abgeben und den Gegner aus Giesen hinter sich lassen. Das nächste Spiel steht bereits am Mittwoch an. Die Aufgabe vor der Eltmann dann steht, könnte allerdings kaum schwieriger sein: In der Berliner Max-Schmeling-Halle tritt Eltmann auswärts beim Tabellenführer an.