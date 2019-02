Erster Bamberger Heimsieg unter Trainer Perego

Nach einem durchwachsenen Start (25:27) überzeugten die Hausherren vor allem im zweiten Viertel (31:20), gingen mit 56:47 in die Pause. Während sie im dritten Viertel wieder das Nachsehen hatten (17:19), konnten sie im Schlussspurt nochmal kräftig nachlegen (27:11).

Guard Ricky Hickman war mit 22 Punkten der erfolgreichste Punktesammler im Team des neuen Trainers Perego, der in der vergangenen Woche beim Sieg gegen Science City Jena einen erfolgreichen Einstand gefeiert hatte. Augustine Rubit holte 18 Punkte. Göttingens stärkste Akteure waren Derek Willis (21) und einmal mehr Michael Stockton (17 Punkte, 13 Assists). Die Niedersachsen sind nach der Niederlage 13.

s.Oliver Würzburg gewinnt in Gießen

Zum Abschluss des 19. Spieltags der Hauptrunde holte Würzburg einen Auswärtssieg bei Gießen 46. Die Unterfranken waren den Hausherren in allen Vierteln überlegen (16:22, 26:29, 22:23, 20:27), so dass am Ende ein 101:84 aufleuchtete.

Bayern-Basketballer bleiben das Maß aller Dinge

Bereits am Samstagabend besiegten die Basketballer vom FC Bayern München Science City Jena souverän mit 103:71 (45:38) und blieben auch nach dem 18. Sieg in Folge in dieser Saison ungeschlagen.

Sie kamen allerdings nur schwer in Gang und lagen nach dem ersten Viertel mit 17:24 im Hintertreffen. Doch noch vor der Halbzeitpause spielten die Münchner ihre individuelle Klasse aus und drehten die Partie. Erfolgreichster Werfer der Mannschaft von Trainer Dejan Radonjić wurde Nihad Djedovic (16 Punkte), für die Gäste aus Jena traf Ronald Roberts (22) am sichersten. Die Thüringer mussten bereits ihre elfte Niederlage in Serie hinnehmen und stecken weiter im Abstiegskampf.

Niederlage für medi Bayreuth

Ebenfalls am Samstag hatte sich der Tabellenvierte ALBA Berlin zu Hause gegen medi Bayreuth mit 86:68 durchgesetzt. Die Bayreuther stehen mit 18 Punkten noch auf dem achten Rang, sind allerdings punktgleich mit den Verfolgern aus Ludwigsburg und Gießen.