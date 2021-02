FC Augsburg vergibt Sieg gegen Leverkusen in letzter Sekunde

Elfmeter nicht gegeben und der Last-Minute-Ausgleich

Leverkusen rannte in der zweiten Halbzeit wieder an. Augsburg stand tief und verteidigte fleißig. Für Aufregung sorgte ein Elfmeterpfiff (53.) zu Gunsten des FCA. Doch erstens zeigten die Videobilder nur eine minimale Berührung und zweitens stand der betroffene Ruben Vargas im Abseits. Als alles nach dem ersten Dreier gegen Bayer aussah, gelang Edmond Tapsoba in der Nachspielzeit (90. + 5) der Ausgleichstreffer.

"Das ist absolut bitter, wenn zwei Sekunden vor Schluss der Ausgleich passiert. Der Punkt fühlt sich im Moment wie eine Niederlage an. Aber wir können viel Positives mitnehmen." FCA-Trainer Heiko Herrlich

Der FCA blieb auch im 20. Versuch der Fußball-Bundesliga sieglos gegen die Werkself.