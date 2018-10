Erste Heimniederlage: Hoffenheim zu stark für den Club

Dass die Führung bis in die Pause hielt, hatte der FCN Keeper Mathenia zu verdanken. Hoffenheims kroatischer Vizeweltmeister Andrej Kramaric (23., 25., 31.) fand gleich dreimal seinen Meister in dem 26-Jährigen. Die Nagelsmann-Elf hatte wie so häufig in den zurückliegenden Wochen optisch Vorteile, aber in der ersten Halbzeit nicht die nötige Konsequenz im Abschluss.

Beim Club war dagegen der angeschlagene Schwede Ishak trotz seiner muskulären Probleme dabei, hielt aber lediglich bis zur 41. Minute durch. Coach Köllner hatte seiner Elf ein recht strammes Defensivkorsett verpasst, aus dem der Aufsteiger nur bei Hoffenheimer Ballverlusten ausbrach.

Doch im zweiten Abschnitt entwickelte die TSG wesentlich mehr Zug zum Tor, vor allem der quirlige Nelson war von der Club-Abwehr nicht mehr zu stellen. Mit den Treffern wuchs bei Hoffenheim auch die Sicherheit, während Nürnberg kein Gegenmittel mehr fand.