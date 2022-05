Erste Hauptrunde im DFB-Pokal mit neun bayerischen Klubs

Mit dem Sieg von Regionalligist FV Illertissen im Totopokalfinale gegen den TSV Aubstadt stehen nun alle bayerischen Teilnehmer an der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal fest. Die wird am Sonntag in der ARD-Sportschau ausgelost.