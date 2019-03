Erste Halbzeit des DFB-Teams als Blaupause für etwas Großes

"Es war wirklich verwunderlich, wie stark die deutsche Mannschaft gespielt hat", sagt Schmelzer über die erste Halbzeit in Amsterdam. "Es war aber auch taktisch verwunderlich, was Joachim Löw gegen die Niederlande da aufgeboten hat. "Er hat mit Dreierkette gespielt, einem sehr kompakten Fünfer-Mittelfeld und nur zwei Spitzen. Zudem mit einem Personal, was nicht viele so erwartet hatten. Also da war viel drin in der ersten Halbzeit, das war ja auch ein tolles Spiel", lautet seine Erklärung.

"Weitere acht Halbzeiten", dann ist das was Großes

Allerdings warnt Schmelzer: "Ich würde mal sagen, wenn sie acht Halbzeiten so spielen, wie sie die erste Halbzeit gespielt haben, dann kann man sagen, da wächst etwas großes heran". Deshalb sollte diese Leistung auf jeden Fall noch stabilisiert werden.