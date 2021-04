LIVE am 11.04.2021

vor 5 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Erste Free-TV-Bilder Augsburg - Schalke in Blickpunkt Sport

Der FC Augsburg ist am Sonntag zu Gast bei Schalke 04. Sehen Sie der ersten Bilder im Free-TV in Blickpunkt Sport. Weiteres Thema der Sendung ist Sport und Kultur: Was geht in Coronazeiten? Zu Gast ist Fernsehkommissar Marcus Mittermeier.