Erste EM-Medaille am Samstag für die Geherin Feige

Eine Woche nach ihrem 25. Geburtstag musste sich die Leipzigerin nach 1:29:25 Stunden nur der Griechin Antigoni Ntrismpioti und Katarzyna Zdzieblo aus Polen geschlagen geben. Ntrismpioti, die vier Tage zuvor bereits Europameisterin über 35 km geworden war, machte in 1:29:03 Stunden ihr Double perfekt.

Feige ließ sich am Odeonsplatz in der Münchener Innenstadt von den Fans für ihren größten Erfolg ihrer Karriere feiern. Zuletzt hatte 2010 in Barcelona eine deutsche Geherin eine EM-Medaille über 20 Kilometer gewonnen: Melanie Seeger wurde damals Dritte.

Köpp geht über 20 km in die Top Ten

Leo Köpp (Berlin) ist bei der Heim-EM in München über die 20 km in die Top Ten gegangenen. Der 24 Jahre alte Jura-Student wurde nach 1:21:36 Stunden Neunter und war damit bester Deutscher. Karl Junghannß (1:28:21/Erfurt) wurde nach einer Zwei-Minuten-Zeitstrafe 20., Nils Brembach (Potsdam) wurde disqualifiziert und weinte danach bittere Tränen.

Der Spanier Alvaro Martin verteidigte seinen Titel in 1:19:11 Stunden und setzte sich vor dem WM-Dritten Perseus Karlström aus Schweden (1:19:23) durch. Bronze holte Martins Landsmann Diego Garcia Carrera (1:19:45).

Tischtennis-EM: Dang Qiu entthront Boll

Der Titelverteidiger Timo Boll ist entthront. Der 41-Jährige unterlag im Viertelfinale seinem Düsseldorfer Bundesligakollegen Dang Qiu überraschend deutlich mit 0:4. Der erste deutsche Tischtennis-Nationalspieler mit Penholder-Griffhaltung spielt damit am Samstagnachmittag (ab 16.50 Uhr) um den Einzug ins Finale. Bronze hat Dang bereits sicher, da es bei der EM kein kleines Finale gibt.

Im Laufe des Tages spielt der Weltranglisten-Neunte Dimitrij Ovtcharov vom TTC Neu-Ulm gegen den Schweden Kristian Karlsson um den Einzug ins Halbfinale.

Die deutschen Frauen haben derweil bereits drei Medaillen sicher. Nina Mittelham (Willich) wird am Nachmittag im Halbfinale gegen Shan Xiaona (Düsseldorf) spielen und anschließend Sabine Winter (Kolbermoor) gegen die Österreicherin Sofia Polcanova. Der dritte Platz wird bei dem Turnier nicht ausgespielt.

Beachvolleyball: Wickler kämpft um Halbfinaleinzug

Im Beachvolleyball der Männer geht es weiter mit den Viertelfinale und dem heißen Kampf um die Finalplätze. Auf dem Münchner Königsplatz sorgt starker Regen für schwierige Bedingungen. Der Starnberger Clemens Wickler und Nils Ehlers (Berlin) sind ab 15.00 Uhr an der Reihe.

Leichtathletik: Stabhochsprung, Speerwurf und Laufwettbewerbe

Ab 20.05 Uhr finden im Münchner Olympiastadion die nächsten Leichtathletik-Wettkämpfe statt. Im Mittelpunkt stehen dann der Stabhochsprung der Männer, der Speerwurf der Frauen sowie die Läufe über 800 und 3.000 Meter Hindernis der Frauen. Dazu kommen die beiden 4x400-Meter-Staffeln.