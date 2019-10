Erst 0:2, dann 3:2: FC Ingolstadt dreht Partie gegen Münster

Die Gäste aus Münster starteten mit zahlreichen Großchancen. Luca Schnellbacher schob (18.) aus kurzer Distanz ein zum 1:0. Kurz darauf setzte sich Mazrice Litka (24.) in einer Eins-zu-eins-Situation gegen FCI-Keeper Fabijan Buntic durch und erhöhte auf 2:0. Abwehrspieler Gordon Büch war dabei auch involviert, er verletzte sich und musste aus dem Spiel genommen werden. Noch bevor Peter Kurzweg für den Verletzten auf den Platz gehen konnte, gelang Fatih Kaya (27.) in Unterzahl der Anschlusstreffer. Marcel Gaus (36.) schoss knapp am Tor vorbei. Aber auch Stefan Kutschke und Kaya konnten die Doppelchance (45.) vor der Halbzeitpause nicht nutzen.

Schröck erzielt den Siegtreffer

Litka scheiterte (49.) am herauseilenden Schanzer Torhüter Buntic. Danach zeigte sich der FCI aber wieder offensiver. Marcel Gaus traf (60.) freistehend aus zehn Metern ins rechte untere Eck. Eine Flanke von Peter Kurzweg landete auf dem Duisburger Kasten. Tobias Schröck drehte die Partie (85.) dann endgültig mit seinem Treffer zum 3:2-Erfolg.

FC Ingolstadt 04 - Preußen Münster 3:2 (1:2)

FC Ingolstadt 04: Buntic - Heinloth, Antonitsch, T. Schröck, Büch (28. Kurzweg) - Kaya (79. Bilbija), Krauße, Thalhammer, Gaus (69. Elva) - D. Eckert, Kutschke

Preußen Münster: Schnitzler - Erdogan, Kittner, Rossipal - Schauerte, Brandenburger, Rodrigues Pires (87. Grodowski), P. Hoffmann (84. Heidemann) - Litka (78. Dadashov) - Schnellbacher, Mörschel

Schiedsrichter: Patrick Kessel (Nordheim)

Zuschauer: 5490

Tore: 0:1 Schnellbacher (18.), 0:2 Litka (24.), 1:2 Kaya (27.), 2:2 Gaus (60.), 3:2 T. Schröck (85.)

Gelbe Karten: Heinloth (1), Krauße (3) / Rodrigues Pires (4)