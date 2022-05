Eröffnungsspiel der Fußball-EM 2024 findet in München statt

Die UEFA hat entschieden: Im Berliner Olympiastadion wird das Finale der EM 2024 stattfinden. Berlin setzte sich gegen München durch. München bekommt das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft. Die Halbfinals werden in München und Dortmund gespielt.

Das größte EM-Stadion steht in Berlin

Die 51 Partien wurden dabei zahlenmäßig recht gleichmäßig auf die zehn bereits vorher feststehenden Austragungsorte verteilt. Die meisten Begegnungen finden mit je sechs in Berlin, Dortmund und München statt, die wenigsten Spiele bekamen Gelsenkirchen und Leipzig mit jeweils vier. Gastgeber von fünf Partien sind Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln und Stuttgart. Aus Gründen der Nachhaltigkeit wurden die Spielorte in drei Cluster eingeteilt.

Die Nord/Nordost-Zone umfasst Berlin, Hamburg und Leipzig, dann der Westen mit Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Köln sowie der Süden mit Frankfurt, München und Stuttgart. In jeder Gruppe gibt es nur Spiele in zwei Clustern, um die Reisewege zu reduzieren.

In das Berliner Olympiastadion dürfen bei der EM bei einem Fassungsvermögen von gut 70.000 die meisten Zuschauer. In den eigentlich größeren Arenen in Dortmund und München sind wegen der Beschränkung auf Sitzplätze jeweils nur gut 60.000 Fans erlaubt. Die wenigsten Anhänger können bei rund 46.000 Plätzen nach Düsseldorf, Köln und Leipzig.

Auslosung im Dezember 2023

Bis feststeht, wer den Auftakt in München bestreiten wird, müssen sich die Fußballfans allerdings noch gedulden. Die Endrundenauslosung soll im Dezember 2023 in der Elbphilharmonie in Hamburg steigen, das internationale Medienzentrum wird seinen Platz in Leipzig haben. Die deutsche Nationalmannschaft ist als Gastgeber bereits für die Endrunde qualifiziert, die Qualifikation wird im kommenden Oktober in Frankfurt ausgelost.

"Wir wollen ein tolles Fußballfest organisieren, aber es soll auch mehr als ein Fußballfest sein. Es soll wirklich ein Fest für alle sein, um die Menschen zu verbinden", sagte Turnierdirektor Philipp Lahm zuletzt bei der Enthüllung des EM-Mottos "United by Football. Vereint im Herzen Europas". "Ich bin sicher, dass wir gemeinsam die größte EURO aller Zeiten auf die Beine stellen können", ergänzte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin.

Gleiche Konstellation wie bei der WM 2006

Der DFB hatte den Turnier-Zuschlag im September 2018 erhalten, Kontrahent bei der Entscheidung in Nyon war die Türkei. Bei der vergangenen, paneuropäischen Endrunde im Sommer 2021 hatte München drei Vorrundenspiele und ein Viertelfinale ausgerichtet. Die bayerische Landeshauptstadt ist zudem Gastgeber des Finales der Champions League 2025.

Bereits bei der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland hatte die damals neu errichtete Münchner Arena den Zuschlag für das Eröffnungsspiel erhalten, im Berliner Olympiastadion fand das Finale statt. "Auftakt in München, Endspiel in Berlin: Das war schon 2006, beim letzten großen Turnier der Männer in Deutschland, die ideale Kombination", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf.