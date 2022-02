Eröffnungsfeier Olympia: Politischer Boykott und Corona-Sorgen

Um 13 Uhr unserer Zeit ist es soweit: Dann beginnt die Eröffnungsfeier für die Olympischen Winterspiele in Peking. Zahlreiche Länder boykottieren die Spiele politisch und entsenden keine offiziellen Vertreter zu den Feierlichkeiten. Wegen der Corona-Pandemie und des kalten Wetters wird die Zeremonie im sogenannten "Vogelnest" mit 3.000 Darstellern kleiner ausfallen als die spektakuläre Eröffnung der Sommerspiele 2008 in Chinas Hauptstadt, als 15.000 Mitwirkende dabei waren.

Peking erste Stadt die Sommer- und Winterspiele austrägt

Peking ist die erste Stadt, die sowohl Sommerspiele als auch Winterspiele abhält. Politische Spannungen sowie Kritik an Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland belasten allerdings das Sportereignis. Länder wie die USA, Großbritannien, Kanada und Australien boykottieren die Feiern, indem sie keine hohen Vertreter entsandt haben. Deutschland ist ähnlich wenig vertreten, spricht allerdings wie Japan nicht von Boykott.

Putin zu Gast bei Eröffnungsfeier

Prominente Gäste sind hingegen Russlands Präsident Wladimir Putin und UN-Generalsekretär António Guterres. Aus Europa sind Polens Präsident Andrzej Duda, Serbiens Präsident Aleksandar Vučić oder auch Luxemburgs Großherzog Henri vertreten. Die Niederlande, Dänemark und die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen haben sich hingegen auch entschieden, keine Regierungsvertreter zu schicken.

Corona-Sorgen belasten Spiele

Corona-Sorgen: Allen Restriktionen und Vorkehrungen zum Trotz gibt es täglich neue Corona-Fälle. Am Freitag teilten die Organisatoren mit, dass unter 72.425 Corona-Tests am Vortag 21 Infizierte entdeckt wurden. 14 der Infektionen wurden demnach bei Sportlern, Betreuern und anderen Olympia-Akkreditierten am Pekinger Flughafen bei der Anreise am gleichen Tag festgestellt.

Die Gesamtzahl der Corona-Fälle ist seit dem 23. Januar auf insgesamt 308 gestiegen. Auch das deutsche Team ist betroffen: Nachdem der Eiskunstläufer Nolan Seegert als erster deutscher Sportler positiv auf das Coronavirus getestet worden war, gab es am Donnerstag sechs weitere Fälle. Ob weitere Sportler betroffen sind, war zunächst nicht bekannt.

Deutsches Team läuft bei Eröffnungsfeier als 85. Mannschaft ein

Die deutsche Mannschaft muss bei der Eröffnungsfeier lange auf ihren Auftritt warten. Eisschnellläuferin Claudia Pechstein und Bobfahrer Francesco Friedrich als Fahnenträger führen das deutsche Team erst als 85. von 91 Nationen ins Nationalstadion. Das geht aus der von den Organisatoren veröffentlichten Liste hervor. Bei der Reihenfolge geht es nach der Anzahl der Striche im ersten Zeichen des Ländernamens auf Chinesisch. Deutschland "De" hat mit 15 Strichen relativ viele.

Traditionell als erste Mannschaft läuft Griechenland als Veranstalter der ersten Olympischen Spiele der Neuzeit 1896 ein. Den Abschluss der Nationen-Parade bildet China als aktueller Gastgeber.

Eröffnungsfeier verspricht "wundervolle Momente"

Die 100-minütige Eröffnungsfeier wird wie bei den Sommerspielen 2008 wieder vom chinesischen Starregisseur Zhang Yimou arrangiert. Der 71-Jährige verspricht eine "einzigartige Eröffnung" und "wundervolle Momente". Was an Details durchsickert, deutet auf viele visuelle Effekte, Projektionen, hoch auflösende Fernsehschirme und technologisch unterstützte Kunst hin.