Ernüchternder EuroLeague-Start für den FC Bayern Basketball

Der Motor stotterte noch gewaltig bei den Münchnern im ersten EuroLeague-Spiel der neuen Saison. Nicht nur, dass Augustine Rubit und Cassius Winston im Verkehr steckenblieben und erst fünf Minuten vor Spielbeginn in die Halle kamen. Auch auf dem Court lief nicht viel zusammen.

Fenerbahce startete besser, übernahm gleich die Führung und gab diese nicht einmal in den 40 Minuten ab. Die Bayern hatten lediglich Ende des ersten und Mitte des zweiten Viertels eine bessere Phase, als sie mal auf wenige Punkte herankamen. Ansonsten fehlten Abstimmung und Rhythmus, und zwar sowohl in der Offensive als auch in der Defensive.

19 Ballverluste sprechen deutliche Sprache

Ein verärgerter Bayern-Trainer Andrea Trinchieri bemangelte die fehlende Konzentration bei seinen Spielern, die "kein gutes Spiel" gemacht hätten. Fenerbahce war in allen Belangen die bessere Mannschaft.

19 Ballverluste bei München bestätigen die Worte Trinchieris. Da halfen auch die 18 Punkte von Othello Hunter nicht, Münchens Bestem. Die Bayern müssen sich also schnell gewaltig steigern. Schon kommende Woche steht die nächste Partie auswärts in Bologna an.