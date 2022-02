Erneuter Wechsel - Würzburger Kickers stellen Trainerduo frei

Nächste Trainer-Entlassung beim Fußball-Drittligisten Würzburger Kickers. Der Verein hat wegen der sportlichen Talfahrt im Abstiegskampf Cheftrainer Danny Schwarz und Co-Trainer Benjamin Schwarz mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Aktuell sind die Würzburger Kickers Tabellenletzter in der Dritten Liga. Ralf Santelli wird ab sofort das Training übernehmen und bereits beim Drittligaspiel gegen den MSV Duisburg auf der Bank sitzen. Die Aufgaben des Cheftrainerpostens wird der 53-Jährige vorerst bis zum Saisonende übernehmen.

Antwort auf sportliche Talfahrt

Die Entscheidung wurde nach intensiven Gesprächen und Analysen von Aufsichtsrat, Vorstand und der sportlichen Leitung gemeinsam getroffen, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. "Wir bedanken uns sehr für das große Engagement, das Danny und Benny Schwarz für unseren Verein an den Tag gelegt haben. Leider ist es ihnen in der Zeit nicht gelungen, dem Team die nötige Stabilität für den Kampf um den Klassenerhalt zu geben", so der Vorstandsvorsitzende Christian Jäger.

Danny Schwarz hatte das Traineramt bei den Würzburgern seit Mitte Oktober inne. Der 46-Jährige war vom FC Bayern München an den Dallenberg gekommen. Schwarz hatte damals die Nachfolge des freigestellten Torsten Ziegner und war bereits der fünfte Kickers-Trainer in 13 Monaten.