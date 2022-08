> Sport > Erneut schwerer Sturz bei Bahnrad-EM in München

Erneut hat ein schwerer Sturz für einen Schockmoment bei der Bahnrad-EM in München gesorgt. Bereits am Samstag war die italienische Weltmeisterin Letizia Paternoster zu Fall gekommen. Die verkürzte Bahn steht von Anfang an unter Kritik.