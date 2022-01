Erleichterung bei Profi-Klubs über Fan-Rückkehr in Stadien

Die Zeit der coronabedingten Geisterspiele in Bayern ist wieder vorbei. Bis zu 10.000 Zuschauer sind nach einem Kabinettsbeschluss in den Stadien wieder zugelassen. Die Regelung gilt für alle Profi-Ligen wie Fußball, Eishockey, Basketball und Handball. Die Länderchefs hatten sich noch am Montag darauf verständigt, dass die Staats- und Senatskanzleien bis zum 9. Februar eine einheitliche Regelung für überregionale Großveranstaltungen vereinbaren sollen. Jetzt wagt sich der Freistaat mit seiner Entscheidung überraschend weit vor.

Freude beim FC Augsburg

Auch beim FC Augsburg freut sich Geschäftsführer Michael Ströll über die neueste Entwicklung: "Nachdem es ja in den letzten Wochen und Monaten in Deutschland schon Veranstaltungen in Innenräumen mit einer noch höheren Auslastung gab, ist es die richtige Entscheidung, nun auch im Fußball unter freien Himmel wieder Zuschauer zuzulassen." Für ihn und den Klub sei die Rückkehr von Zuschauern "eine wichtige Perspektive".

"Die Bundesliga hat durch ihre weltweit anerkannten Hygiene-Konzepte bewiesen, dass die Wiederzulassung von Zuschauern bei einem Bundesliga-Spiel als Freiluftveranstaltung verantwortbar ist." FCA-Finanzchef Michael Ströll

FCA setzt auf positiven Schub durch Fan-Unterstützung

Der FC Augsburg bestreitet sein nächstes Heimspiel in der Bundesliga am 5. Februar gegen den 1. FC Union Berlin damit wieder vor Fans. "Wir sind sicher, dass die Unterstützung durch die Zuschauer unsere Mannschaft in den kommenden Wochen beflügeln wird. Was mit Zuschauern möglich ist, hat unsere Mannschaft beim 2:1 gegen Bayern München im November bewiesen. Es war unser letztes Spiel mit Zuschauern", erinnerte Ströll.

Fürth erstmals gegen Hertha wieder vor Fans

Bei der SpVgg Greuther Fürth kann erstmals am 12. Februar gegen Hertha BSC wieder vor Publikum gespielt werden. "Das Kleeblatt freut sich sehr auf die zumindest teilweise Rückkehr der Fans in den Sportpark", stellte Geschäftsführer Holger Schwiewagner fest. Bei den Mittelfranken, deren Sportpark Platz für rund 16.000 Zuschauer hat, greift die von der Politik vorgegebene 25-Prozent-Grenze.

"Wir werden mit dem bewährten Hygienekonzept einen sicheren Rahmen schaffen." Fürth-Geschäftsführer Holger Schwiewagner

Außerbayerische Teams hoffen auch auf Öffnungsperspektiven

Die Vereine der anderen Bundesländer blicken nun etwas neidvoll nach Bayern. So sind in Nordrhein-Westfalen derzeit immer noch nur 750 Fans erlaubt. Bernd Schröder, der Vorstandsvorsitzende vom FC Schalke 04, fordert deshalb auch eine schnelle Zulassung von mehr Fans in allen deutschen Stadien: "Der kurzfristig erfolgte Beschluss des bayrischen Kabinetts zeigt, dass eine Balance aus gemeinsamer Pandemiebekämpfung und gesellschaftlicher Teilhabe in Kultur und Sport möglich ist."

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte zuvor schon mit deutlichen Worten auf die Corona-Beschlüsse des Bundes und der Länder reagiert und sogar juristische Schritte erwogen: "Wir werden uns die Beschlüsse des Landes NRW genau anschauen und prüfen, ob wir sie im Eilverfahren kontrollieren lassen."