Erlanger Schwimmer Josia Topf debütiert bei Paralympics in Tokio

Josia Topf trainiert seit Jahren hart für seinen großen Traum. Acht- bis neunmal pro Woche zieht er seine Bahnen im Erlanger Hannah-Stockbauer-Bad. Der 18-jährige mit blonden Haaren gleitet wie ein Fisch durchs Wasser. Er wurde ohne Arme und ohne Kniegelenke geboren.

Vom Vater zum Schwimmen "gezwungen"

Von seinem körperlichen Handicap lässt sich der Para-Sportler sich nicht aufhalten: "Am Anfang wusste ich noch nicht, dass Schwimmen meine Sportart ist. Aber als ich so sechs Jahre alt war, hat mein Vater gesagt, jeder muss Schwimmen können – ob behindert oder nicht. Was sollen wir machen, wenn er mal ins Wasser fällt. Also hat er mich ins Wasser geschubst und mir das Schwimmen beigebracht."

Unzählige Medaillen und Rekorde

Das Training war erfolgreich. Josia Topf hat im Schwimmen schnell seine große Leidenschaft entdeckt. Mittlerweile hat er unzählige Medaillen gesammelt und mehrfach Welt- und Europarekorde geknackt. 2021 könnte sein ganz großes Jahr werden, meint seine Mutter: "Er ist 18 geworden, hat das Abitur gemacht, er hat die schriftliche Prüfung für den Führerschein gemacht, jetzt fliegt er zu den Paralympics und danach macht er seine praktische Führerscheinprüfung. Besser kann es nicht werden."

Unbändiger Ehrgeiz

Seine Eltern unterstützen Josia so gut es geht. Auch seine Mutter ist immer wieder von seinem Ehrgeiz beeindruckt: "Josia schafft Dinge, da hätte kein Mensch dran geglaubt. Seine Ausgangssituation von seiner Behinderung, niemand hätte ihm das zugetraut. Ich glaube da dran, wenn er etwas sagt und denke mir, mal schauen, vielleicht klappt's. Und es hat fast alles geklappt bei ihm."

Spezialschuh für Paralympische Wettkämpfe

Auch der Traum von der Teilnahme an den Paralympischen Spielen in Tokio geht für Josia Topf in Erfüllung. Die Vorbereitungen vor dem Abflug am kommenden Samstag laufen auf Hochtouren. Im Orthopädieforum in Erlangen hat Josia in dieser Woche einen eigens entwickelten Schuh bekommen. Obwohl seine Beine unterschiedlich lang sind, kann er mit diesem wasserdichten Schuh mit etwa 20 Zentimeter dicker Sohle im "Deutschland-Design" ohne Hilfe von der Umkleide zum Startblock laufen.