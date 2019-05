Erlanger Handballer Nico Büdel wird Nationalspieler

Der 29-Jährige erzielte für den HC Erlangen bislang 138 Tore und ist damit nicht nur der beste Werfer, sondern auch effektivster Vorbereiter der Franken.

„Als ich den Anruf von Bundestrainer Christian Prokop bekam, war ich natürlich überglücklich.“ Nico Büdel, HC Erlangen

Am 12. Juni läuft der gebürtige Offenbacher erstmals im Nationaltrikot auf, wenn die deutsche Mannschaft bei der Qualifikation zur Europameisterschaft in Tel Aviv gegen Israel spielt. Am 16. Juni spielen die deutschen Handballer dann vor heimischer Kulisse in der Arena Nürnberg gegen Kosovo.