Erlangens Büdel vor erstem Heimspiel mit Handball-Nationalteam

Für die Europameisterschaft im nächsten Jahr in Österreich, Schweden und Norwegen hat die deutsche Mannschaft das Ticket längst sicher. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop ist in der Qualifikation noch ungeschlagen. Mit einem Sieg am Sonntag (18.00 Uhr/Livestream br.de/sport) gegen Kosovo will sich Deutschland im letzten Quali-Spiel in die Sommerpause verabschieden.