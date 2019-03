Doping: 21 Athleten im Visier der Ermittler

Die Operation Aderlass war von Anfang an eine spannende Geschichte in der allerdings längst nicht alle Kapitel geschrieben sind. Dies betonte Oberstaatsanwalt Kai Gräber in einer Pressekonferenz der zuständigen Staatsanwaltschaft München I, die am 20. März ihr zehnjähriges Bestehen feiert.

Staatsanwaltschaft nennt keine Namen

Die Ermittlungen sind in der Folge fortgeschritten. Der Hauptbeschuldigte (Dopingarzt Dr. Mark S. aus Erfurt) wurde inzwischen vernommen. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte Gräber allerdings keine Angaben zu dessen Aussagen machen. "Insbesondere auch nicht dazu, welche Athleten konkret betroffen sind, oder aus welchen Nationen diese stammen. Die Angaben seien äußerst umfangreich, müssten aber erst auf ihre Stichhaltigkeit, auf ihre Glaubhaftigkeit, auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit überprüft werden", so Gräber.

21 Athleten betroffen

Gegenstand der Ermittlungen seien auch ersonen, die bislang nichts davon wissen. Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen stehe jedoch fest, dass "Eigenblutdoping an 21 Athleten und Athletinnen ermittelt werden konnte. Diese stammen aus acht verschiedenen europäischen Nationen", erklärte Gräber. "Der Zeitraum erstreckt sich von Ende 2011 bis zur WM in Seefeld 2019". Die Frage, ob auch deutsche Athleten darunter sind, wollte Gräber nicht beantworten.

Fünf Sportarten betroffen

Weltweit hätte eine dreistellige Anzahl von Blutentnahmen und Rückführungen stattgefunden. "In Deutschland, Österreich, Italien, Schweden, Finnland, in Estland, in Kroatien, Slowenien aber auch in Südkorea und auf Hawaii", führte Gräber weiter aus. "Es sind fünf verschiedene Sportarten betroffen, von denen drei dem Wintersport zugerechnet werden können."

Fünfte Person festgenommen

Am Montag wurde in Erfurt zudem eine fünfte Person aus dem Netzwerk um den Hauptbeschuldigten festgenommen, die sich aktuell in Untersuchungshaft befindet. Dieser fünften Person, die keine medizinische Ausbildung habe, wird angelastet "Blutbeutel transportiert zu haben und vielleicht auch Blutdoping durchgeführt zu haben, und das ohne medizinische Ausbildung."