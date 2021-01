"Erinnerungstag im deutschen Fußball": Klubs setzen Zeichen

Wie schon in den vergangenen Jahren unterstützt auch die Deutsche Fußball-Liga (DFL) inklusive der bayerischen Bundesligisten das Bündnis "!Nie wieder". Diese Initiative ist eine unabhängige und zivilgesellschaftlich organisierte Gemeinschaft aus Fangruppen, Fanprojekten, Verbänden, Einzelpersonen und Vereinen. Bei den Aktionen und Veranstaltungen des diesjährigen Erinnerungstages liegt der Themenschwerpunkt auf der gleichgeschlechtlichen Liebe. Es stehen die Menschen im Mittelpunkt, die aufgrund ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität im Dritten Reich als "Abartige und Homosexuelle" stigmatisiert, brutal verfolgt und ermordet wurden.

FCA-Arena leuchtet in Regenbogenfarben

So setzte der FC Augsburg bereits am 18. Spieltag rund um das Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin ein Zeichen gegen Diskriminierung und für eine weltoffene und tolerante Gesellschaft. Die Eckfahnen und die FCA-Kapitänsbinde trugen die Farben der Regenbogenfahne. Außerdem erstrahlt am 27. Januar die Arena in Regenbogenfarben. Gleichzeitig erscheint die erste Folge von "Rosenaugeflüster", einem Podcast, der vom Fanprojekt Augsburg des Stadtjugendrings in Zusammenarbeit mit den Fanbeauftragten des FCA produziert wird. Dieser beschäftigt sich in der Premierenausgabe mit der Frage: "Wo zum Teufel sind die anderen? – Warum outen sich aktive Fußballprofis nicht?" Gäste sind die ehemaligen Spieler Thomas Hitzlsperger und Marcus Urban, die sich beide öffentlich zu ihrer Homosexualität bekannt haben, sowie Pia Mann von Discover Football – Fußball und Begegnung e.V.