Erinnerungen an '81 - ein trügerisches Bayern-0:0 in Liverpool

Gleichzeitig driftete beim FC Bayern aber keiner an diesem Abend in allzu große Euphorie ab. Ein Unentschieden, dass hatten die Bayern-Verantwortlichen vor der Partie ausgegeben, sei zwar ein Wunschergebnis. Die starke Vorstellung der Bayern darf aber auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Abend an der Anfield Road vor allem ein Fußballkampf und weniger ein Fußballspiel war. Oder wie es der britische Independent formulierte: "Der intensive und taktische Kampf erinnert an die früheren Tage im europäischen Fußball."

Europapokal 1981 - Bayern nach 0:0 in Liverpool ausgeschieden

Zurück zu Rummenigge, der an solchen "früheren Tage" beteiligt war. Schon 1981 erkämpften sich die Bayern, damals noch im Europapokal der Landesmeister, ein 0:0 an der Anfield Road. In einem Interview nach Spielschluss mahnte Rummenigge, jetzt nicht wie damals zu agieren. "Wir dürfen nicht den Fehler machen wie meine Mannschaft 1981. Da haben wir auch 0:0 an der Anfield Road gespielt und sind dann nach einem 1:1 in München ausgeschieden. Wir müssen ein zweites sehr gutes Spiel machen", sagte Rummenigge. Oder wie es Kovac nennt: "Den Sack zumachen."