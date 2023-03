Eric Maxim Choupo-Moting - "der Künstler am Ball"

Erst kürzlich hat Eric Maxim Choupo-Moting seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern München bis 2024 verlängert. Sportvorstand Hasan Salihamidzic bezeichnete den Kameruner als "Künstler am Ball", der in den letzten Jahren sehr gute Leistungen gebracht habe. "In der Hinrunde dieser Saison hat er uns geholfen, auf der Stürmerposition die Lücke zu schließen, die wir hatten. Er hat es sehr gut gemacht und seine Leistungen in den Spielen dieses Jahr bestätigt."

Choupo-Moting ist "wichtiger Faktor" beim FC Bayern

Choupo-Moting trug von 2018 bis 2020 das PSG-Trikot, ehe er zum FC Bayern weiterzog. Jetzt trifft er im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League auf seinen alten Verein. In seiner Zeit bei Paris Saint-Germain musste der Stürmer viel Kritik einstecken - Kritik, die Thomas Müller nicht nachvollziehen kann. "Wenn er veralbert wurde, hatten die Leute, die das getan haben, sicher keine Ahnung vom Fußball", sagte der Profi von Bayern München über seinen Mitspieler.

Für Paris hat er in 51 Pflichtspielen neun Tore erzielt. In München stand der gebürtige Hamburger zunächst im Schatten von Robert Lewandowski. Seit dessen Abgang blüht "Mr. Choupo" auf, er hat in dieser Saison in 25 Partien schon 16-mal getroffen. "Man sieht seine Qualitäten", betonte Müller: "Er kann den Ball extrem gut sichern, hat ein Auge für seine Mitspieler und schießt Tore. Bei uns ist er ein ganz wichtiger Faktor."

Hoeneß überrascht über Leistungssteigerung

Auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß hält viel vom Kameruner Nationalspieler. "Ich war total überrascht über die Leistungssteigerung von Choupo-Moting", gestand Hoeneß bei einer Veranstaltung der "Abendzeitung". Er halte diesen für "einen wirklich guten Mittelstürmer", der aber auch schon über 30 sei.

Die jüngst vollzogene Vertragsverlängerung mit Choupo-Moting um ein Jahr sei eine "total richtige Entscheidung" des Bayern-Vorstandes um Oliver Kahn gewesen. "Da ist man auf Nummer sicher gegangen. Wenn man das nicht gemacht hätte, hätten wir eine Mittelstürmer-Diskussion in den nächsten drei Monaten gehabt", meinte Hoeneß.