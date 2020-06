Eric Martel (18) aus Straubing: Profivertrag bei RB Leipzig

Der Bundesligist RB Leipzig hat den Defensivspieler Eric Martel mit einem Lizenzspielvertrag bis 2023 ausgestattet. Der 18-Jährige spielt seit 2017 bei den Sachsen. In der Saison 2019/20 hat er sich zum Stammspieler der A-Junioren von RB Leipzig etabliert. In der abgelaufenen Saison kam er auf 19 Einsätze in der U19-Bundesliga und sechs Spiele in der Uefa Youth League.