Eric Frenzel wird Teil des Trainerteams der Kombinierer

Nur 34 Tage nach seinem letzten Weltcuprennen steht fest: Eric Frenzel folgt als Teil des neuen Trainerteams der Nordischen Kombinierer auf den zurückgetretenen Hermann Weinbuch. Er verstärkt die bisher verantwortlichen Trainer Kai Bracht und Heinz Kuttin ab sofort. Mit seiner großen Erfahrung und Kenntnis in der Kombination ist er eine starke Unterstützung für das Trainer-Duo.

„Die Nordische Kombination war mein Leben und wird es auch in Zukunft sein“, sagt Eric Frenzel. „Diese Disziplin hat mir extrem viel gegeben, und so versteht es sich von selbst, dass ich der Nordischen Kombination treu bleiben werde. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe", erklärt der 34-Jährige weiter.

Ära Frenzel geht in die zweite Runde

Erst vor gut einem Monat schien die Ära Frenzel im finnischen Lahti vorerst zu Ende zu gehen. Dort ging der Wahl-Oberpfälzer zum letzten Mal bei einem Weltcup an den Start. Mehr als 16 Jahre lang prägte Frenzel die Nordische Kombination und dominierte diese Sportart lange wie kein Athlet zuvor. Mit 25 gewonnen Medaillen bei Olympischen Spielen (7) und Weltmeisterschaften (18) war er der erfolgreichste Aktive in dieser Disziplin. Nun geht die Ära Frenzel in die zweite Runde - auf der Trainerseite.