Eric Frenzel: Nordische Kombination steht vor "Existenzproblem"

Die Kombiniererinnen werden auch bei Olympia 2026 nicht an den Start gehen dürfen. Die Männer können an den Spielen in Cortina d'Ampezzo noch teilnehmen, möglicherweise aber zum letzten Mal. Die Nordische Kombination steht vor dem Aus. Für Eric Frenzel, den besten deutschen Kombinierer aller Zeiten, sind derartige Pläne des IOC unverständlich. Er warnt in Blickpunkt Sport vor "Existenzproblemen", vor denen die Nordische Kombination stehen könnte.

Nordische Kombination 2026 ein letztes Mal olympisch?

Eric Frenzel, der in Flossenbürg in der Oberpfalz wohnt und trainiert, hat viermal bei Olympia teilgenommen. Sieben olympische Medaillen konnte er dabei gewinnen, drei Olympiasiege feiern. Hinzu kommen sieben Weltmeistertitel bei insgesamt 18 Mal Edelmetall bei Weltmeisterschaften. Olympia hat er oft genug erlebt. Am Sonntag wird er seine bilderbuchhafte Karriere beenden. Bei Olympia 2026 in Cortina d'Ampezzo - möglicherweise dem letzten Auftritt der Nordischen Kombinierer auf olympischer Bühne - wird er also nicht mehr dabei sein. Und trotzdem oder gerade deshalb sorgt er sich um die Zukunft seiner Sportart.