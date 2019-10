Erfolgsserie der FC-Bayern-Amateure endet in Zwickau

Dreimal in Folge hatte die Reserve des Rekordmeisters vor der Länderspielpause gewonnen. Zuletzt feierten die Münchner einen 2:0-Heimerfolg gegen den Aufstiegsaspiranten Eintracht Braunschweig.

Auch gegen Zwickau sah es zunächst erfolgsversprechend aus. Die FC-Bayern-Amateure erwischten den besseren Start, im Laufe der ersten Hälfte kämpfte sich allerdings der FSV immer besser in die Partie. In der 22. Minute hatte Fabio Viteritti vom Elfmeterpunkt eine 100-Prozent-Chance auf dem Fuß, setzte das Leder aber flach am rechten Pfosten vorbei. Ronny König verbuchte noch ein paar Annäherungen, ehe Leon Jensen mit der letzten Aktion vor dem Halbzeitpfiff die 1:0-Führung für die Sachsen perfekt machte. Der Mittelfeldmann hatte sich das Leder in zentraler Position auf den linken Fuß gelegt und aus gut 20 Metern unhaltbar für FCB-Tormann Christian Früchtl in das rechte obere Eck abgezogen.

Zwickau legt nach - Bayern fehlen die Ideen

Die Partie war kaum angepfiffen, da legte der FSV schon nach. Wieder war es ein Abpraller nach einem Standard, der zum Erfolg führte. Elias Huth zog nach einer Ecke aus dem Rückraum ab und schob die Kugel aus acht Metern ins linke untere Eck. Die Sachsen blieben trotz 2:0-Führung hungrig: Viteritti leitete einen Angriff mit einem Chipball in die Spitze ein. Mit dem Rücken zum Tor legte König per Kopf auf den zentral postierten Jensen ab, der die Kugel aus 15 Metern unhaltbar für Früchtl in den Maschen versenkte. Mit 3:0 feierte Zwickau einen verdienten Sieg.