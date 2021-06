Erfolgscoach Trinchieri verlängert bei den Bayern-Basketballern

Der 52-jährige Italiener war vor einem Jahr zu den Münchnern gestoßen und führte die umformierte Mannschaft in der Spielzeit 2020/2021 unerwartet als erstes deutsches Team in die EuroLeague-Playoffs, kurz darauf zum dritten Pokalsieg der Klubgeschichte und zuletzt noch ins BBL-Finale.

"Die Mannschaft hat in der abgelaufenen Saison Großartiges geleistet und diese Performance trägt ganz klar die Handschrift von Andrea Trinchieri. Deshalb bin ich sehr froh und glücklich, dass wir unseren Erfolgstrainer für zwei weitere Jahre an uns binden konnten", sagte Vereinspräsident Herbert Hainer.

"Wir sind überzeugt, dass es mit ihm gemeinsam gelingen wird, mit dem Vorstoß in die europäische Spitze unsere mittelfristige Zielsetzung zu erreichen und auch national wieder erfolgreich um Titel kämpfen zu können." Herbert Hainer, Präsident FC Bayern München.

90 Pflichtspiele, eine unverhoffte Premiere und ein Titel

In der regulären Saison gelangen den Münchnern als Tabellenfünften 21 Siege, ein Rekordwert für ein deutsches Team. In den Playoffs gegen Mailand erzwang man nach einem 0:2 ein fünftes Duell und scheiterte letztlich um einen Wurf am Final Four-Einzug.

"Andrea hat unser Team in Höhen befördert, die vor einem Jahr unerreichbar zu sein schienen. Seine Arbeit und die seines Stabes waren außergewöhnlich und wir sind deshalb sehr stolz, dass wir unsere Entwicklung zusammen fortsetzen werden." Sportdirektor Daniele Baiesi

In der Bundesliga musste der Hauptrunden-Vierte FCBB letztlich im Playoff-Finale gegen Berlin (1:3) auch dem enormen Raubbau durch 90 Pflichtspiele und eine ausgedünnte Rotation Tribut zollen. Zuvor hatten die Münchner im Halbfinale den Tabellenersten Ludwigsburg ausgeschaltet (3:1) und beim Top Four um den deutschen Pokal nach zwei dramatisch Duellen den Titel daheim im Audi Dome gefeiert, im Endspiel gegen den Rivalen Alba (85:79).

"Dieses fast perfekte Jahr soll aber erst der Anfang sein." Geschäftsführer Marko Pesic