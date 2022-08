Erfolgs-Prämien: Scholz wirbt beim DFB für Equal Pay

Wenn es um die gleiche Bezahlung für gleiche Leistungen in Männer- und Frauen-Fußball geht, gibt es unterschiedliche Standpunkte. Bei seinem Besuch auf dem DFB-Campus erneuerte Bundeskanzler Olaf Scholz nur neun Tage nach dem verlorenen EM-Finale der DFB-Frauen in Wembley seinen: "Mein Standpunkt ist bekannt. Ich finde, das ist etwas Politisches, deshalb macht es schon Sinn, dass man über gleiche Prämien diskutiert".

Noch hat ein sportlicher Erfolg in denselben Wettbewerben bei den deutschen A-Nationalmannschaften nicht den gleichen Wert. Nach der 1:2-Niederlage im Endspiel gegen England am 31. Juli jeweils 30.000 Euro. Für den Titel hätte es 60.000 Euro gegeben. Die Männer hätten bei einem EM-Triumph 2021 jeweils ein Preisgeld von 400.000 Euro eingestrichen.

"Wir haben 2022. Frauen und Männer sollten gleich bezahlt werden." Bundeskanzler Olaf Scholz

DFB-Präsident Neuendorf gesprächsbereit

Die DFB-Frauen hatten mit ihrem starken Auftritt im EM-Turnier nicht nur Scholz begeistert. Der kann nun auf einen gewichtigen Mitstreiter seiner Idee hoffen. DFB-Präsident Bernd Neuendorf zeigt sich immerhin offen für die Diskussion um die Angleichung der Prämien in den A-Nationalmannschaften. "Ich bin zumindest bereit, in unseren Gremien mit den Vertretern und Vertreterinnen der A-Nationalmannschaften darüber zu reden, ob unser über Jahrzehnte gewachsenes Prämiensystem noch zeitgemäß ist (...) und es gegebenenfalls auch angepasst werden kann." Allerdings verweist Neuendorf auch darauf, "dass trotz gleicher Tätigkeit die Märkte immer noch sehr unterschiedlich sind".

Voss-Tecklenburg setzt auf Strukturveränderungen

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg widersprach dagegen dem Vorschlag des Bundeskanzlers bereits. Statt "Equal Pay" wünschte sie sich im "Heute im Stadion"-Talk stattdessen "Equal Play". Bessere Strukturen, bessere Talent-Förderung und die Professionalisierung der Bundesliga seien die vorrangigen Ziele im Frauen-Fußball, so Voss-Tecklenburg. Von gleicher Bezahlung hält sie erst mal nichts: "Vielleicht irgendwann für den gleichen Titel, den Männer und Frauen erreichen, auch das gleiche Geld. Aber wir werden nie in die Dimension kommen wie der Männer-Fußball."

Nächste Verhandlungen für WM-Prämien

Was der Vorstoß von Scholz bringt, wird sich bei den anstehenden WM-Prämien zeigen: Die nächsten Erfolgsprämien für Nationalspieler vom Verband müssen vor der Weltmeisterschaft in Katar (21. November bis 18. Dezember) verhandelt werden. Bei den Frauen steht vom 20. Juli bis 20. August 2023 die WM in Australien und Neuseeland an. Der Ball liegt jetzt beim DFB.