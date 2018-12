Erfolgreichstes Tennisjahr - Görges erfüllt sich Kindheitstraum

Seit drei Jahren lebt Julia Görges in Regensburg - und das zufrieden und erfolgreich. "Das sind jetzt drei Jahre, da habe ich eine kontinuierliche Entwicklung. Mit meinem Team haben wir weiter hart gearbeitet und glauben auch noch fest daran, dass da noch einiges kommen wird", erzählt die 30-Jährige.

Top-10 und Wimbledon-Halbfinale

Ihre Jahresbilanz 2018 kann sich auch sehen lassen. Nach dem Finalsieg im neuseeländischen Auckland, dem dritten gewonnenen Turnier in Folge, stand die 30-Jährige erstmals auf Position zehn der Weltrangliste. Den größten Erfolg ihrer Karriere erlebte sie dann allerdings in Wimbledon: Görges erreichte das Halbfinale.

Görges will ihre "Erfahrung ausspielen"

Derzeit bereitet sich die Tennisspielerin mit ihrem Trainer Michael Gisa in Regensburg intensiv auf die Tour 2019 vor. Vor allem am Netz will sie noch stärker werden. Ansonsten vertraut sie auf ihre Routine: "Mittlerweile glaube ich, bin ich jetzt schon in einem Alter, wo ich sagen kann, ich kann auch meine Erfahrung in vielen Situationen ausspielen", erklärt Görges.

Auckland als Jahresabschluss

Am zweiten Weihnachtsfeiertag fliegt die Wahl-Regensburgerin nach Neuseeland um dort das Turnier in Auckland zu spielen das sie zuletzt gewonnen hat. Dann kommt mit den Australian Open das erste Turnier im neuen Jahr.