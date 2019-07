Erfolg für Deutschlands jüngste Galopp-Trainerin Steinberg

Durch ihre Eltern kam sie schon als Kind mit dem Reitsport in Kontakt. Fünf eigene Pferde standen im hauseigenen Stall. Vom Westernreiten, was ihre Familie betrieb, wechselte Steinberg später zum Galopprennsport. Rasch merkte sie aber, dass ihr statt der aktiven Reiterei eher die Trainingstätigkeit am Herzen liegt. Im Jahr 2012 legte sie die Prüfung zur Pferdewirtschaftsmeisterin im Bereich Galopprenntraining ab.

Erste Siege "mit Härte statt Ponyhof"

Seit 2015 arbeitet sie im Trainingscenter in München. Bereits ein Jahr später gewann sie mit "Night Wish" ihr erstes Rennen, 14 weitere Siege folgten in dieser Saison. "Natürlich hat eine Frau ein bisschen eine sensiblere Seite als vielleicht ein männlicher Trainer. Aber trotzdem gehört eine gewisse härte dazu, Pferde vorzubereiten", erklärt die 30-Jährige und ergänzt: "Also man muss das Ganze schon sachlich angehen und nicht mit Liebe und Ponyhof."

Platz vier für den Favoriten, trotzdem zufrieden

Jetzt trat der von Steinberg trainierte "Quest the Moon" beim Derby in Hamburg Horn an, dem wichtigsten Galopprennen der Saison 2019 in Deutschland. Zuvor hatte sich das Rennpferd bereits mit einem Sieg in Paris-Longchamp in der Spitze der Galoppszene präsentiert. In Hamburg ging Steinberg mit ihrem Pferd als Favoritin ins Rennen, um dort als erste weibliche Trainerin überhaupt zu gewinnen. Dann hatte der Hengst aber wegen einer Startposition von ganz rechts draußen zu kämpfen. "Für so ein Rennen ist er noch stark gelaufen", erklärte die Trainerin. Deshalb war sie am Ende auch mit Platz vier zufrieden. Der Sieg ging an Eduardo Pedroza auf "Laccario".