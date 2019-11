Erding 3.000 – Klassenfahrt ins Hochgebirge

Erding 3.000 - hinter der Abkürzung steckt ein Projekt von Schülern des Korbinian-Aigner-Gymnasiums in Erding, das sie im Rahmen eines Seminars selbst wählen konnten. In sieben Tagen wollen die 13 jungen Frauen und Männer von der Schule bis in die Hohen Tauern radeln und dort einen 3.000er besteigen.

Auf Trainingstouren zuerst die Kondition testen

Begleitet werden die Schüler bei ihrem Vorhaben von zwei Lehrern: Projektleiter Martin Brunner und sein Kollege Florian von den Stemmen. Beide sind große Bergfreunde und haben sich zum Ziel gesetzt, ihren Schülern eine Erfahrung zu ermöglichen, an die sie sich vielleicht ein Leben lang zurückerinnern. In mehreren Trainingstouren können die Schüler und Schülerinnen in den bayerischen Alpen vorab ihre sportliche Tauglichkeit austesten, um selbst einzuschätzen, ob sie sich die Teilnahme auch zutrauen.