ERC Ingolstadt verpflichtet belarussischen Nationaltorhüter

Eigentlich wollte sich Danny Taylor mit Belarus für die Olympischen Spiele qualifizieren. Doch nachdem das nicht geklappt hat, entschied sich der Torhüter für den Wechsel in die DEL. Die kennt er noch aus einer Zeit bei den Hamburg Freezers, für die er in der Saison 2010/11 aktiv war.

ERC-Neuzugang Taylor benötigt Anlaufzeit

Allerdings wird er für seinen ersten Einsatz beim ERC "ein bisschen Zeit benötigen", erklärte der ERC-Sportdirektor Larry Mitchell. Der Neuzugang hat nämlich seit dem Olympia-Qualifikationsturnier mit Belarus im August kein Spiel mehr absolviert. Der Sportdirektor ist trotzdem sehr froh über den Neuzugang. "Da Karri Rämö auf unbestimmte Zeit ausfallen wird, wurde klar, dass wir nochmal einen Goalie verpflichten müssen, was sich in der aktuellen Jahreszeit alles andere als einfach gestaltet", erklärte Mitchell.

Nationalspieler mit WM- und NHL-Erfahrung

Taylor wurde in Großbritannien geboren und lebt in der kanadischen Stadt Kingston. Im Jahr 2020 bekam er die belarussische Staatsbürgerschaft. Sein Debüt für die Nationalmannschaft der Osteuropäer feierte er in der vergangenen Saison und nahm im Frühjahr 2021 an der Eishockey-Weltmeisterschaft teil. Der Torhüter absolvierte auch vier NHL-Einsätze. Zuletzt war er bei Dynamo Minsk aktiv.