ERC Ingolstadt trennt sich nach dem Sportdirektor auch vom Coach

Der ERC Ingolstadt und Trainer Doug Shedden gehen getrennte Wege. ERC-Geschäftsführer Claus Liedy begründete die Entscheidung gegen den aktuellen Coach mit folgenden Worten: "Nach der enttäuschenden abgelaufenen Spielzeit erfordert unsere sportliche Neuausrichtung, die wir mit dem neuen Sportdirektor Tim Regan in Angriff nehmen, einen klaren Schnitt und dieser umfasst auch, dass wir auf der Trainerposition neue Impulse setzen möchten."

Neuer Sportdirektor Regan organisiert neues Trainerteam

Tim Regan, der seit Dienstag als Sportdirektor der Oberbayern fungiert, wurde beauftragt, ein neues Trainerteam zusammenzustellen. Die Besetzung des Headcoaches habe "nun oberste Priorität", sagte Liedy. Gleichzeitig solle der Trainerstab künftig breiter aufgestellt werden, um den immer umfangreicher werdenden Aufgaben im modernen Eishockey bestmöglich zu begegnen. Als Athletikcoach soll weiterhin Maritta Becker aktiv sein.

ERC Ingolstadt in dieser Saison in den Pre-Playoffs gescheitert

Shedden konnte den ERC in seinen ersten beiden Spielzeiten zweimal unter die Top-Sechs führen. In der Saison 2020/21 hatte der Verein erstmals nach sechs Jahren wieder das Playoff-Halbfinale erreicht. In der aktuellen Spielzeit war Ingolstadt nach Rang sieben in der Vorrunde in den Pre-Playoffs ausgeschieden.