> Sport > EHC Red Bull München gewinnt auch Spiel zwei gegen Ingolstadt

EHC Red Bull München gewinnt auch Spiel zwei gegen Ingolstadt

Der ERC Ingolstadt verpasst es, in der Finalserie gegen den EHC Red Bull München auszugleichen. Die Schanzer gingen zwar in der furiosen Anfangsphase in Führung, mussten sich dann aber mit 1:7 beugen. Damit führt der EHC in der Serie mit 2:0.