ERC Ingolstadt gewinnt gegen Spitzenreiter Bremerhaven

Lange hatte der ERC Ingolstadt anscheinend nicht an der herben 3:6-Niederlage gegen den EHC München am vergangenen Freitag zu knabbern. Schon im nächsten Spitzenspiel, zeigten sie, dass sie mehr als zu Recht dort oben in der Tabelle zu finden sind. Mit einem überzeugenden 6:2 gewannen die Schanzer souverän gegen Tabellenführer Fishtown Pinguins Bremerhaven.

Dabei erwischte Bremerhaven den besseren Start. Miha Verlic brachte die Gäste in der 13. Minute in Führung. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Ingolstadt glich noch in der selben Minute durch Daniel Pietta aus und stellte noch im ersten Drittel auf 2:1 (Chris Bertrand / 18. Minute).

Doppelschlag bringt die Entscheidung

Es entwickelte sich ein umkämpftes Spiel. Insgesamt fünf Zwei-Minuten-Strafen gab es im zweiten Drittel - drei auf Seiten der Ingolstädter und zwei für Bremerhaven. Doch Ingolstadt konnte durch ein Tor von Maurice Edwards (22.) den Grundstein für den Sieg legen.

Das dritte Drittel dominierten nun die Hausherren. Tye McGinn (52.) erhöhte auf 4:1. Bremerhaven verkürzte (54.) noch einmal auf 2:4. Doch der Ingolstädter Doppelschlag durch Wayne Simpson (57.) und Jerome Flaake besiegelte den deutlichen 6:2-Erfolg.

EHC mit der Chance auf die Tabellenführung

Weil die Nürnberger Ice Tigers ihrerseits das Heimspiel gegen die Adler Mannheim mit 3:1 für sich entschieden, springt Ingolstadt wieder auf Rang drei der DEL. Der EHC München hat nun die Chance, mit einem Sieg gegen die Iserlohn Roosters (Start: 16.30 Uhr) die Tabellenführung zu übernehmen.