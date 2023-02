Enttäuschung bei Weidle nach Platz acht in der WM-Abfahrt

Ski-Weltmeisterschaften haben immer wieder ihre eigenen Gesetze. Auch diesmal gab es bei der Abfahrt der Frauen mit Jasmine Flury aus der Schweiz eine Siegerin, die man nicht unbedingt auf der Liste haben musste, sie hatte in ihrer bisherigen Karriere erst ein Weltcup-Rennen gewonnen. Die Topfavoritin Sofia Goggia aus Italien hingegen rutschte ganz aus der Wertung. Ebenso erging es Emma Aicher aus Mahlstetten. Und DSV-Fahrerin Kira Weidle haderte am Ende mit Platz acht.

Ausrutscher der großen Favoritinnen

Goggia aus Italien blieb bereits im technischen Teil nicht fehlerfrei, dann riskierte sie im Zielhang zu viel, fädelte ein und wurde disqualifiziert. Die Titelverteidigerin Corinne Suter aus der Schweiz zeigte auch keine optimale Fahrt und musste sich mit Platz drei zufrieden geben.

Weidle nach Platz acht: "Eigentlich eine ordentliche Fahrt"

Für Weidle lief es auf der WM-Strecke auch nicht besser. Oben hatte sie bereits einen leichten Rückstand. An den technischen Schlüsselstellen verlor sie rund sechs Zehntel. Obwohl sie den Zielhang schnell und fehlerfrei absolvierte, reichte es am Ende nur zu Rang acht (+0,61).

"Ich tue mich gerade auch ein bisschen schwer und kann es nicht richtig erklären. Es war eigentlich eine ordentliche Fahrt", so lautete die Analyse der enttäuschten Starnbergerin. Bei der WM 2021 in Cortina d'Ampezzo hatte Weidle überraschend Silber gewonnen. In diesem Winter stand sie zweimal auf dem Weltcuppodest.

Aicher nach Fahrfehler gestürzt

Emma Aicher vom SC Mahlstetten zeigte oben mit 43 Hundertstel Rückstand ihr Potenzial. Im technischen Abschnitt stürzte sie aber nach einem Fahrfehler. Sie blieb unverletzt und konnte auf Skiern in den Zielraum abfahren.

Hauchdünner Vorsprung für Siegerin Flury

Den WM-Coup landete die Flury, die auf den unteren Streckenabschnitt richtig ablieferte und den entscheidenden Vorsprung herausfahren konnte. Der betrug aber nur minimale vier Hundertstel Rückstand auf die Österreicherin Nina Ortlieb, die sich damit Silber sichern konnte.