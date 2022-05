Enttäuschung bei Jahn Regensburg, Werder Bremen steigt auf

Der SSV Jahn Regensburg sehnte sich nach einer insgesamt enttäuschenden Rückrunde nach einem Erfolgserlebnis zum Saisonabschluss. "Ich sehe mich und die Spieler in der Pflicht, Gas zu geben. Ich will, dass die Jungs alles geben, was geht", sagte Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic vor dem Saisonfinale bei Werder Bremen.

Regensburg gibt "Gas", Werder trifft

Den Norddeutschen reichte gegen Regensburg ein Punkt, um unabhängig von den Ergebnissen der Konkurrenz aufzusteigen. Bremen ging bereits in der 10. Minute in Führung. Niclas Füllkrug stieß mit seinem Treffer das Tor zur Bundesliga weit auf. Doch Regensburg ließ sich von dem frühen Rückstand nicht beeindrucken und gab "Gas", wie vom Trainer gefordert.

Die Oberpfälzer versuchten sich mit aller Macht gegen die Niederlage zu stemmen, erarbeiteten viele Chancen, aber Bremen gelang es immer wieder, sich gegen das Angriffspressing der Gäste zu wehren.

Auch nach der Pause zeigten sich die Oberpfälzer stark und drängten auf den Ausgleich. Doch es waren die Bremer, die das Tor trafen. Nach dem 2:0 von Marvin Ducksch in der 51. Minute war beim Jahn die Luft raus. Die Mannschaft lief fast nur noch hinterher.

Bremen schafft direkten Aufstieg

Werder Bremen schafft als Zweiter der 2. Liga den direkten Wiederaufstieg und spielt - wie auch Schalke 04, die Zweitliga-Meister wurden - nächstes Jahr wieder in der Bundesliga. Der Hamburger SV bestreitet gegen Hertha BSC die Relegation.

Jahn Regensburg beendet die Saison auf dem 15. Platz. Nach der starken Hinrunde, wo die Oberpfälzer sogar zwischen dem dritten und achten Spieltag Tabellenführer waren, ein eher enttäuschendes Ergebnis.