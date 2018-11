Enttäuschter Löw sieht Abstieg im Teamhotel

In Leipzig musste Löw den Absturz der Nationalmannschaft in Europas zweite Fußball-Klasse hinnehmen. Der steht durch den 2:0-Erfolg der Niederlande nun schon schon vor dem Abschluss des total verkorksten WM-Jahres fest. Auch mit einem Sieg am Montag (20.45 Uhr) in Gelsenkirchen kann die DFB-Elf den letzten Platz der Gruppe 1 nicht mehr verlassen. Bei der nächsten Auflage des Wettbewerbs im Jahr 2020 muss Deutschland in der zweiten Division antreten und könnte erst als Gruppensieger wieder die Rückkehr in die A-Liga schaffen.

Nur noch Auswirkungen auf EM-Qualifikation

Einziges Trostpflaster: Ein Erfolg gegen die Elftal könnte dem DFB-Team bei der Gruppenauslosung der EM-Qualifikation am 2. Dezember in Dublin immerhin noch einen Platz in Topf 1 und damit vermeintlich leichtere Gegner auf dem Weg zur Endrunde 2020 sichern. Allerdings dürfte auch das keine leichte Aufgabe werden, denn für die Niederlande geht es in der Partie gegen den Absteiger um den Gruppensieg.

Enttäuschung beim Bundestrainer und Blick nach vorne

Der Aufbruchstimmung im DFB-Team soll der Absturz aus der Eliteklasse, in dem von Löw plötzlich nicht mehr mit höchster Priorität versehenem Wettbewerb, zwar kein schnelles Ende bereiten. "Kein Weltuntergang" sei die Abstufung in die B-Liga bei der nächsten Auflage im Jahr 2020 hatte der Bundestrainer schon vorab erklärt. Trotzdem reagierte er enttäuscht, nachdem der Abstieg definitiv feststand. "Für uns ist dieses Ergebnis natürlich bitter, weil wir damit keine Chance mehr haben, in der Liga A zu bleiben. Das müssen wir akzeptieren", sagte Löw. "Unser Blick richtet sich aber nach wie vor klar in Richtung der EM 2020, für die wir uns qualifizieren werden und bei der wir wieder eine starke Mannschaft ins Turnier schicken wollen", sagte der Coach. Dabei werde man "weiter Räume für unsere jungen Spieler schaffen und sie nach und nach an die Nationalmannschaft heranführen."

Revanche für das 0:3 in Amsterdam erhofft

Das Duell mit Oranje auf Schalke hat für Löw nun Testcharakter und es bieten sich mehrere vielversprechende Personaloptionen, um das miserable WM-Jahr zumindest versöhnlich abzuschließen. "Wir haben etwas gutzumachen gegen Holland", hatte der Bundestrainer nach dem Mutmacher-Sieg gegen Russland in Leipzig gesagt. Dabei erinnerte er an das 0:3 im Oktober in Amsterdam, für das er Revanche nehmen will.