Enttäuschender Auftakt: Eisenbichler denkt an Tourneeausstieg

Start in Garmisch-Partenkirchen?

In Oberstdorf hatte der dreimalige Weltmeister sein Duell gegen den Türken Fatih Arda Ipcioglu mit einem Sprung auf nur 115 Meter verloren. Am Ende reichte auch über die sogenannten "Lucky Loser" nicht für den zweiten Durchgang.

Schon am Samstag steht die Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen an. "Garmisch mag ich gerne, Oberstdorf eigentlich aber auch", sagte Eisenbichler, dessen bestes Ergebnis des WM-Winters bislang eine neunter Platz in Titisee-Neustadt ist.

Eisenbichler hatte die Tournee zuletzt 2015/16 nicht beendet. Damals war er in Oberstdorf nur auf Rang 41 gelandet und war in Garmisch-Partenkirchen sogar in der Qualifikation gescheitert.