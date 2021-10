Entsetzen in Augsburg: Gikiewicz redet sich in Rage

Wie Rafal Gikiewicz in seiner knallgrünen Kluft so schimpfte und polterte, hätte er in Hollywood einen exzellenten Hulk abgegeben. Der Torhüter des FC Augsburg redete sich vollkommen in Rage und ließ seiner Wut nach dem blamablen Auftritt seines Teams freien Lauf. "Mit so einer mentalen Vorbereitung kannst du nicht in der Bundesliga spielen", zeterte der Pole, "nicht einmal in der Kreisliga".

Tatsächlich warf das selbst in dieser Höhe noch glückliche 1:4 (0:3) beim FSV Mainz 05 ernsthafte Zweifel an der Augsburger Bundesligatauglichkeit auf - was auch der erboste Gikiewicz schonungslos ansprach. "Wenn wir so weitermachen, dann spielen wir im Sommer in der 2. Liga. Das muss jeder wissen", sagte er nach der Partie.