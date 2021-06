Entscheidung in Havelse - FC 05 Schweinfurt kämpft um Aufstieg

Havelse und Schweinfurt kämpfen am Samstag um den Aufstieg in die Dritte Liga. Das Hinspiel am vergangenen Samstag hatten die Unterfranken im heimischen Willy-Sachs-Stadion unglücklich durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 0:1 verloren. Ein Freistoß von Havelse-Kapitän Tobias Fölstner war Schweinfurts Torwart Luis Zwick durch die Finger gerutscht. Die Begegnung wird - genauso wie das Hinspiel - live und in voller Länge im BR Fernsehen übertragen.

Favorit ist jetzt Havelse

"Wir haben die erste Halbzeit verloren, die zweite Halbzeit kommt noch", sagte Schweinfurts Trainer Tobias Strobl direkt nach der Hinspiel-Niederlage. "Wir müssen einfach härter arbeiten und ein besseres Ergebnis erzielen." Schweinfurt ist nach der Niederlage im Hinspiel nicht mehr Favorit, deshalb kann die Mannschaft trotz 0:1-Rückstand befreit aufspielen, so Strobl. Die Stimmungslage in der Mannschaft habe die richtige Mischung aus Anspannung und Vorfreude.

Aufbruch nach Niedersachsen

Die Mannschaft des FC 05 Schweinfurt absolviert am Freitagvormittag um 10.00 Uhr das Abschlusstraining im Willy-Sachs-Stadion. Nach dem gemeinsamen Mittagessen bricht das Team gegen 12.30 Uhr nach Havelse auf. Nach einem gemeinsamen Spaziergang vor Ort schaut die Mannschaft gemeinsam das EM-Spiel England gegen Schottland an. Am Samstag gibt es nach einem Frühstücks-Brunch noch eine Mannschaftsbesprechung und um 11.15 Uhr ist dann Aufbruch ins Stadion geplant. Nach aktuellem Stand dürfen 1.100 Zuschauer in Havelse ins Stadion.

Über 1.000 Fans im Stadion

150 Tickets wurden Fans aus Schweinfurt zur Verfügung gestellt, die wurden nach Angaben vom FC 05 auch binnen kürzester Zeit verkauft. Der FC 05 Schweinfurt hatte sich in der Play-Off-Runde der Regionalliga Bayern souverän gegen Bayreuth und Aschaffenburg durchgesetzt. Der TSV Havelse hatte sich über die zweigeteilte Regionalliga Nord für die Aufstiegsspiele qualifiziert. Die Entscheidung für den Verein aus dem Ortsteil der Stadt Garbsen im Landkreis Hannover fiel durch eine staffelinterne Quotienten-Regelung. Das hat der Norddeutsche Fußball-Verband mitgeteilt.

Saisonstart in die Dritte Liga

Dem Sieger bleibt nicht viel Zeit, um sich auf die Dritte Liga vorzubereiten. Der Spielbetrieb startet bereits am 23. Juli. Dort warten namhafte Clubs wie der TSV 1860 München, Eintracht Braunschweig, der FC Kaiserslautern oder die Würzburger Kickers. Wann die Regionalliga Bayern in die neue Saison startet, ist derzeit noch offen. Sicher ist: Der Meister steigt in der kommenden Saison direkt in die Dritte Liga auf. FC 05 Schweinfurt und TSV Havelse haben in der Saison 1990 / 91 für eine Spielzeit gemeinsam in der 2. Bundesliga gespielt und sind beide danach wieder abgestiegen.